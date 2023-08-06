Источник: Сайнс подписал предварительный контракт с «Ауди»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подписал предварительный контракт с «Ауди», сообщает AutoAction. План состоит в том, чтобы после окончания контракта с итальянской командой гонщик перешёл в «Заубер» в 2025 году, чтобы под руководством «Ауди» стартовать в Формуле-1 в 2026 году.
Отец Сайнса Карлос Сайнс-старший связан с проектом «Ауди» в ралли «Дакар», таким образом это будет являться вспомогательным фактором при переходе Сайнса в новую команду.
Контракт испанского гонщика заканчивается в конце 2024 года. В нынешнем сезоне Карлос занимает седьмое место в таблице личного зачёта, уступая своем партнёру по команде Шарлю Леклеру семь очков и две позиции.
Сайнс выступает за «Феррари» с 2021 года, где за два сезона оба раза занимал итоговое пятое место в личном зачёте.
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