Эмерсон Фиттипальди: «Альпин» не хватает такого пилота, как Алонсо

Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди высказался о проблемах «Альпин» после громких кадровых перемен в команде.
Напомним, в июле 2022 года «Альпин» объявила о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном.
«Возможно, когда «Альпин» лишилась Фернандо, она лишилась лидера в настройке машины. Команде не хватает такого гонщика, как Фернандо, который может помочь в развитии машины и повышении её конкурентоспособности.
Неважно, сколько у вас техники, у пилота всё равно остаются ощущения. После тестов, квалификации и гонки у пилота по-прежнему хватает ума на то, чтобы понять, где он теряет время и где машина проседает», – приводит слова Фиттипальди My Betting Sites.
- 6 августа 2023
-
18:34
-
17:43
-
17:23
-
15:45
-
15:07
-
14:15
-
12:40
-
12:18
-
00:06
- 5 августа 2023
-
22:26
-
20:39
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:00
-
17:51
-
17:30
-
17:04
-
16:31
-
14:38
-
13:47
-
12:32
-
10:54
-
09:29
-
00:24
- 4 августа 2023
-
22:48
-
21:14
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
19:56
-
16:56
-
15:51
-
14:23
-
13:22