Эмерсон Фиттипальди: «Альпин» не хватает такого пилота, как Алонсо

Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди высказался о проблемах «Альпин» после громких кадровых перемен в команде.

Напомним, в июле 2022 года «Альпин» объявила о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном.

«Возможно, когда «Альпин» лишилась Фернандо, она лишилась лидера в настройке машины. Команде не хватает такого гонщика, как Фернандо, который может помочь в развитии машины и повышении её конкурентоспособности.

Неважно, сколько у вас техники, у пилота всё равно остаются ощущения. После тестов, квалификации и гонки у пилота по-прежнему хватает ума на то, чтобы понять, где он теряет время и где машина проседает», – приводит слова Фиттипальди My Betting Sites.