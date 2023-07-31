Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу «хаоса» в «Альпин»

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что не обращает внимания на внутренние дела своей бывшей команды «Альпин». Алонсо покинул «Альпин» по окончании прошлого сезона, подписав двухлетний контракт с «Астон Мартин».
«Хаос в «Альпин»? Я действительно не обращал на это никакого внимания», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.
Ранее стало известно, что «Альпин» приняла решение расстаться с руководителем Отмаром Зафнауэром. Кроме того, команда прекратила сотрудничество со спортивным директором Аланом Пермейном, отработавшим в гоночном коллективе из Энстоуна 34 года, и техническим директором Пэтом Фраем. В настоящий момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 57 очков.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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