Хорнер посочувствовал Пересу в роли напарника Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ни одному гонщику не будет легко в роли партнёра по команде голландца Макса Ферстаппена, и отметил, что Серхио Перес хорошо справляется с этой ролью.

«Посмотрите на время Макса, когда он впервые выходит на новую для себя трассу, его первый круг часто будет на две или три секунды быстрее, чем у кого-либо другого.

У него потрясающее естественное чутьё и способность понимать машину, чтобы получить от неё максимальную отдачу. Это впечатляет, потому что он так быстро адаптируется ко всем новым ситуациям или условиям.

Сезон никогда не будет лёгким, если вы выступаете в одной команде с Максом. Я думаю, что Серхио на самом деле очень хорошо справлялся со своей работой последние два с половиной года, чтобы добиться того, что он имеет сейчас. Это требует большой моральной устойчивости, потому что он ощущал себя под дулом пистолета, и вы, журналисты, каждые выходные причиняете ему боль, спрашивая, почему он не на уровне партнёра по команде.

Ну, никто не находится на уровне его товарища по команде. Но Перес по-прежнему второй в чемпионате мира, на 40 очков опережает третье место, имеет две победы на Гран-при и финишировал вторым как минимум ещё три раза. У него был достойный сезон, но всё по сравнению с Максом кажется не таким важным», — приводит слова Хорнера RacingNews365 со ссылкой на подкаст ESPN.