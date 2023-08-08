Гюнтер Штайнер: каждую неделю «Хаас» получает предложения от потенциальных покупателей

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что команда регулярно получает предложения от потенциальных покупателей.

«В то время, когда мы начинали, команду Формулы-1 можно было купить за один фунт стерлингов! Каждую неделю мы получаем предложения от потенциальных покупателей… но это уже не один фунт стерлингов! Сейчас это сотни миллионов. Сейчас можно говорить, что это хорошая инвестиция», — приводит слова Штайнера Mirror.

В настоящий момент «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 503 балла. «Мерседес» занимает второе место (247 очков). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (196 очков).

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?