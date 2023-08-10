Гоночный инженер «Мерседеса» объяснил, почему соперники не могут догнать «Ред Булл»

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин назвал причины, по которым командам тяжело соперничать с «Ред Булл».

«Каждая трасса имеет свою специфику. Мы неплохо смотрелись в Барселоне с максимальной прижимной силой, но факт в том, что вы не можете спроектировать свою машину так, чтобы она подходила к каждой отдельной трассе. Вы видите разный темп в поворотах, сложности в работе с шинами, избыточной или недостаточной поворачиваемостью. Кроме того, сейчас идёт агрессивная гонка в развитии болидов, которую вы можете увидеть по действиям «Уильямса» или «Макларена».

Немаловажным фактором является и потолок расходов, потому что если вы изначально производите конкурентоспособную машину, то другим командам довольно тяжело вас догнать. Если у вас есть конкурентоспособная машина, вам не нужно обновлять её каждую неделю. Они [«Ред Булл»] начали с очень хорошей базы. Дело в том, что количество нашего времени на работу в аэродинамической трубе не сильно отличается от их времени или времени «Феррари», так что решающую роль играет изначальное преимущество в производительности, с которым вы начинаете сезон. Их отрыв уменьшился за год, если вы вспомните, насколько большим он был в Бахрейне и Джидде», — приводит слова Шовлина RacingNews365.

Пилотам «Ред Булл» удалось одержать победы во всех гонках Формулы-1 сезона-2023. «Мерседес» расположился на второй строчке в Кубке конструкторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков.