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Шовлин: Расселл обязательно выиграет чемпионат, если мы дадим подходящую машину

Шовлин: Расселл обязательно выиграет чемпионат, если мы дадим подходящую машину
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Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин не сомневается в том, что британский пилот Джордж Расселл сможет в будущем одержать победу в чемпионате на подходящей машине.

«Он очень профессиональный гонщик, очень и очень много работает. И он, несомненно, однажды выиграет чемпионат, если мы сможем предоставить ему машину, которая позволит этого добиться. Конечно, мы над этим работаем. При этом он очень техничен и хорошо адаптируется к различным условиям. Все лучшие гонщики со временем становятся лучше, они ищут и используют любые возможности для совершенствования.

Когда в прошлом году он завоевал поул, мы были удивлены, потому что для нас всё складывалось не лучшим образом. Мы внесли корректировки в машину, а он проделал просто фантастическую работу. Так что в будущем он однозначно поможет нам добиться успехов», — приводит слова Шовлина пресс-служба Формулы-1.

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