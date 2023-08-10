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Технический директор «Ред Булл» удивлён, что соперники не понимают эффективности их DRS

Технический директор «Ред Булл» удивлён, что соперники не понимают эффективности их DRS
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше признался, что удивлён тем фактом, что соперники до сих пор не разгадали секрет чрезвычайной эффективности DRS, которую команда использует последние два года.

«Самое невероятное заключается в том, что разговоры о нашей RDS продолжаются через два года после того, как мы представили её. У нас были сотни тестов ФИА, где можно было бы увидеть, использовали ли мы какой-то трюк или что-то в этом роде. Но многие и сейчас не понимают, почему на трассах с высокой прижимной силой преимущество исчезает. Что ж, это означает, что им до сих пор не удалось разобраться в этом вопросе. И это нас очень удивляет», —приводит слова Ваше Motorsport Italia.

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