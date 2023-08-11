Сириль Абитебуль высказался о разногласиях между «Альпин» и «Рено»

Бывший руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль поделился размышлениями о возможном конфликте интересов между «Альпин» и их материнской компанией, производителем автомобилей «Рено».

«Во главе компании должен находиться человек, который разделяет видение команды. Он тоже должен думать о победе любой ценой.

У «Ред Булл» были такие же отношения с Дитрихом Матешицем, и его наследие живёт. У «Астон Мартин» похожая ситуация с Лоуренсом Строллом. «Мерседес» преуспел, несмотря на корпоративную структуру, но они настроили её таким образом, что руководство их команды Формулы-1 имеет возможность побеждать.

Дело не в том, что идёт битва между производителями автомобилей и теми, кто их не производит, а в том, что на вершине команды есть человек, который хочет победить любой ценой. Это необходимо для успеха, особенно в Формуле-1», — приводит слова Абитебуля PlanetF1.

По ходу сезона-2023 команда «Альпин» прекратила сотрудничество с Отмаром Зафнауэром и Аланом Пермейном, занимавшими руководящие должности в команде.