Мика Хаккинен: современные гонщики лучше меня, у них гораздо больше знаний

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен заявил, что современные гонщики Формулы-1 превосходят его по уровню мастерства.

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру и затем наблюдаю за нынешним поколением, выступающим в Формуле-1, я понимаю, что они лучше меня как гонщики. У них гораздо больше знаний. Я бы сказал, что талант, пожалуй, такой же, но всё, что окружает гонщиков Формулы-1, изменилось. Они работают больше, они лучше подготовлены, они более профессиональны, всё это помогает им стать лучше», — приводит слова Хаккинена fr.motorsport.com.

Ранее Хаккинен рассказал, в чём похожи бывший немецкий пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер и действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов текущего сезона Макс Ферстаппен.