Источник: ФИА уличила «Астон Мартин» в использовании гибкого антикрыла

Невыразительные результаты «Астон Мартин» в последних гонках могут быть вызваны тем, что на Гран-при Азербайджана Международная автомобильная федерация (ФИА) заподозрила команду в использовании гибкого переднего антикрыла, сообщает Autosport.

По информации источника, в «Астон Мартин» использовали такое переднее антикрыло, которое было достаточно прочным в неподвижном состоянии, чтобы пройти тесты, но было способно прогибаться вниз на скорости. Таким образом, пилоты команды получали преимущество за счёт изменения прижимной силы в поворотах и на прямых. Во время Гран-при Азербайджана представители ФИА предупредили «Астон Мартин» и ещё несколько неназванных команд о недопустимости использования подобной конструкции. После изменения конструкции переднего антикрыла пилоты «Астон Мартин» перестали получать преимущество.