Штайнер претендует на половину акций «Хааса» и недоволен тем, что владелец это не признаёт
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер недоволен владельцем команды Джином Хаасом из-за того, что последний не признаёт его совладельцем команды, сообщает formulanerds.
По информации источника, Штайнер рискует потерять до € 411 млн в случае продажи команды, так как на сегодняшний день «Хаас» оценивается примерно в € 822 млн. Согласно журналу BusinessF1, Штайнер и Хаас ещё в 2016 году договорились о том, что руководитель будет претендовать на 50% акций команды. Хаас отрицает такое утверждение. Позднее Штайнер заявил PlanetF1, что «Хаас» создал именно он, найдя инвестора.
Сообщается, что потенциальный конфликт между владельцем команды и её руководителем может разрешиться в суде, если стороны не придут к мирному урегулированию.
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