Экс-пилот IndyCar обвинил хоккеиста «Детройта» в нападении в ночном клубе

Бывший гонщик серии IndyCar Закари Клеман де Мело рассказал о конфликте с нападающим хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Даниэлем Спронгом.

«Во время уикенда Гран-при Детройта на меня напал в ночном клубе игрок «Детройт Ред Уингз» Даниэль Спронг. Он схватил меня за шею и прижал к стене, но в результате той потасовки мы разошлись.

После того как я поверил, что на этом конфликт исчерпан, Даниэль вернулся и ударил меня кулаком по лицу, когда я не ожидал этого и был беззащитен. Мне потребовалось серьёзное стоматологическое вмешательство, и работа ещё не закончена. Я также получил сотрясение мозга, с которым я боролся в течение последних нескольких недель.

Я просто хотел привлечь внимание к этой ситуации, поскольку никто не имеет права так поступать, особенно спортсмен калибра Даниэля. Мы должны придерживаться самых высоких стандартов поведения, и его поступок более чем разочаровывающий. По юридическим причинам сейчас я не могу сказать больше», — написал де Мело на своей странице в социальной сети.