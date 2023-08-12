Агентство, представляющее Палоу, опубликовало заявление из-за ситуации с «Маклареном»

Агентство Monaco Increase Management, представляющее интересы испанского гонщика Алекса Палоу, отреагировало на новость о том, что пилот отказался переходить в команду «Макларен» в IndyCar.

«Руководство Monaco Increase Management горько разочаровано, узнав о решении Алекса Палоу разорвать существующее соглашение с «Маклареном» на 2024 год и далее.

Вместе мы построили отношения, которые, как нам казалось, выходили за рамки любых договорных обязательств и завершились победой в серии IndyCar 2021 года и поиском путей в Формулу-1.

Жизнь продолжается, и мы желаем Алексу всего наилучшего в его будущих достижениях», — сообщается на сайте агентства.

Ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал решение Алекса Палоу.