Пилот Чарльз НГ принёс российскому гиперкару Flanker F первую победу в квалификации RDS GP

Знаковая для российского дрифта трасса «Красное кольцо» в Красноярске, ставшая ареной проведения пятого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии 2023, преподнесла сразу несколько сюрпризов уже в первый день соревнований. Квалификация оказалась очень продуктивной для большинства участников серии, а в топ-32 сложились несколько необычных пар для воскресных дуэлей.

Сенсацией квалификации стал невероятно представительный «клуб 90+». С результатом, превышающим 90 баллов из 100 возможных, сессию закончили сразу 16 пилотов. Пал рекорд, установленный на предыдущем этапе на ADM Raceway, где в этот неофициальный клуб почёта вошли 11 спортсменов. В Красноярске же заветную отметку в 90+ баллов пилоты начали покорять с первой же квалификационной группы. В итоге во всех пяти группах квалификации был как минимум один спортсмен, показавший в лучшей попытке от 90 баллов и выше.

С учётом такой невиданной результативности победителя квалификации и пилота, ставшего 16-м, разделили всего пять баллов. Причём все участники топ-5 квалификации лучшей попыткой проехали на 95 баллов. Эта планка покорилась Евгению Лосеву («SINTEC • Fresh Маркетплейс»), Леониду Шнайдеру (TimeUp), Григорию Гусеву (LUKOIL Racing Drift Team), Антону Козлову (Carville Racing) и Чарльзу НГ (STAR PЁR STARS AIMOL).

Представитель Гонконга Чарльз НГ первым проездом набрал 94 балла, второй принёс улучшение до 95 баллов. И этого результата при равенстве лучших показателей хватило, чтобы пилот STAR PЁR STARS AIMOL второй раз в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP. Благодаря этому успеху Чарльз НГ записал на счёт Flanker F очередное достижение — первую победу в квалификации RDS GP.

Но главным героем субботы с полным правом можно назвать Евгения Лосева, который начал этап в Красноярске с серьёзной аварии на тренировках в четверг. Механики «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которым также пришлось менять двигатель на автомобиле Дамира Идиятулина, совершили настоящее чудо и восстановили обе Toyota Supra A80. Перед началом квалификации с мотором на машине Лосева возникли проблемы, но, несмотря на это, Евгений блестяще справился с задачей и на пяти цилиндрах из шести проехал так, что обеспечил себе место в топ-32. Затем вновь проявили себя механики «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которые сумели к парным заездам вернуть автомобиль в боевое состояние. Лосев отблагодарил команду ярким проездом с Владиславом Шубадеровым и выходом в топ-16.

Сокомандники Евгения Лосева тоже успешно прошли в топ-16. Дамир Идиятулин без особого труда преодолел Евгения Спирина (VSTeam), а Денис Мигаль второй этап подряд сенсационно оставил в стадии топ-32 Аркадия Цареградцева («FailCrew x ДаркСайд»). В Красноярске турнирная таблица вновь свела этих пилотов в дуэли, результат которой судьи смогли подвести только по итогам перезаезда (OMT – one more time). В итоге Цареградцев допустил нехарактерную для него ошибку, отправившись в разворот сразу после постановки — и это лишило его всех надежд на выход в топ-16.

Не смог пробиться в следующую стадию дуэлей и Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд»), уступивший Дмитрию Ермохину (STAR PЁR STARS AIMOL). А Илья Попов («FailCrew x ДаркСайд») сломил сопротивление Антона Клямко и всё-таки обеспечил команде «FailCrew x ДаркСайд» присутствие в воскресных дуэлях. Там же оказались Николай Горковенко (Carville Racing) и Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM) — оба взяли верх над пилотами TimeUp Максимом Гроссманом и Данилой Скоробогатовым соответственно.

В топ-16 в полном составе второй этап подряд вышла команда LUKOIL Racing Drift Team. Григорий Гусев, равно как и Леонид Шнайдер (TimeUp), Антон Козлов (Carville Racing) и Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL), обеспечил себе место в следующей стадии парных заездов через обязательный проезд без соперника «bye run». Андрей Астапов и Денис Сорокопуд пробились в воскресные дуэли по итогам сражений с Анатолием Щербаком и Ильей Федоровым (AUTOPROFI TEAM) соответственно.

Третьей командой, которая вывела всех троих пилотов в топ-16, стала TAKAYAMA FORWARD AUTO. Правда, в квалификации легендарный красноярский коллектив заставил своих фанатов поволноваться — Роман Тиводар и Георгий Чивчян обнулили по одной своей попытке. Но в топ-32 всё прошло куда лучше. Тимофей Добровольский без особых усилий победил Антона Дмитриенко. Роман Тиводар взял верх над Никитой Шиковым (Carville Racing). А в паре Георгия Чивчяна с Алексеем Вахтиным (VSTeam) спортсмены сначала провели два заезда, но один пришлось повторить из-за фальстарта. И неизвестно, чем бы закончилась эта дуэль, если бы технические проблемы не вывели Алексея Вахтина из борьбы. Георгий Чивчян прошёл в топ-16 через «bye run».

RDS GP 2023. «Красное кольцо». Участники топ-16:

Чарльз НГ — Тимофей Добровольский

Николай Горковенко — Андрей Астапов

Леонид Шнайдер — Денис Сорокопуд

Евгений Лосев — Денис Мигаль

Антон Козлов — Дмитрий Ермохин

Роман Тиводар — Георгий Чивчян

Григорий Гусев — Илья Попов

Дамир Идиятулин — Степан Азаров

Уикенд Гран-при Российской Дрифт Серии на трассе «Красное кольцо» продолжится завтра, 13 августа. Участников этапа ждут парные заезды от стадии топ-16 вплоть до финальной дуэли. Вместе со зрителями на трибунах за событиями на трассе можно будет следить в прямой трансляции RDS TV.