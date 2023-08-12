Диксон выиграл гонку IndyCar в Индианаполисе, стартовав 15-м, Грожан угодил в завал

Пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон выиграл Gallagher Grand Prix — 14-й этап сезона IndyCar 2023 года, который состоялся на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Новозеландец стартовал лишь 15-м, а на первом круге угодил в завал с участием двух партнёров по команде, но за счёт грамотной стратегии пит-стопов первым совершил последнюю дозаправку и оказался в лидерах, когда остановились другие пилоты. Для шестикратного чемпиона IndyCar это первая в сезоне и 54-я в карьере победа.
Завал произошёл уже на первом круге — после контакта между лидером чемпионата Алексом Палоу, а также двумя другими пилотами Ganassi Маркусом Армстронгом и Скоттом Диксоном. Диксона и Армстронга развернуло поперёк трассы, и в машину последнего врезались экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, а также Джозеф Ньюгарден — главный преследователь Палоу в общем зачёте.
Диксон в итоге побывал в боксах, перешёл на альтернативную тактику и после финального пит-стопа оказался впереди лидировавшего на протяжении первых отрезков Грэма Рейхола. Он на последних кругах догнал лидера гонки, но так и не смог провести успешную атаку. Третье место занял Патрисио О’Уорд, который опередил Кристиана Лундгора и Александера Росси.
Палоу после стартового инцидента прорвался на шестое место, но на последних кругах пропустил Уилла Пауэра и финишировал седьмым. Грожан в итоге расположился на 18-й строчке, а Ньюгарден с отставанием в два круга классифицирован 25-м.
IndyCar. Gallagher Grand Prix, «ровал» Индианаполиса (топ-10):
1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 85 кругов.
2. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan) +0,4779 сек.
3. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +8,0925.
4. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) +9,3211.
5. Александер Росси (Arrow McLaren) +9,7935.
6. Уилл Пауэр (Team Penske) +14,6929.
7. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +17,6505.
8. Скотт Макглоклин (Team Penske) +22,1977.
9. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) +23,4238.
10. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +30,3957.
В общем зачёте преимущество Палоу достигло 101 балла, а второе место после победы в Индианаполисе занимает Диксон, который опередил Ньюгардена. Четвёртую строчку по-прежнему удерживает Макглоклин, на пятую — поднялся О’Уорд.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 539 очков.
2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 438.
3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 434.
4. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 395.
5. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 388.
6. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 377.
7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 365.
8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 330.
9. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) — 312.
10. Александер Росси (Arrow McLaren) — 306.
Следующий этап серии IndyCar — заезд Bommarito Automotive Group 500 — пройдёт 27 августа на овале World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс. Если Палоу по итогам этой гонки удастся увеличить отрыв до 109 очков, испанец досрочно — за два этапа до конца сезона — обеспечит себе чемпионское звание. В данный момент шансы на титул, помимо Алекса, сохраняют пятеро пилотов.
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