Двое пилотов серьёзно травмировались на гонке в Австралии

Участники заезда Porsche Michelin Sprint Challenge получили серьёзные травмы из-за аварии на австралийском треке Queensland Raceway. Двое пострадавших — участники класса А Эндрю Голди и Ричард Коуэн. Авария произошла между 3 и 4 поворотами, где машина Голди врезалась в отметку на обочине трассы, после чего в неё въехала машина Коуэна.

Оба водителя были извлечены из разбитых машин медицинскими бригадами и доставлены в больницу прицессы Александры в Брисбене. Известно, что Голди получил переломы рёбер и серьезные гематомы. Коуэн, тем временем, получил более серьезные травмы и прошлой ночью перенёс операцию. Утверждается, что сейчас он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

«Команда предоставит дополнительную информацию о состоянии Ричарда, когда это будет необходимо. McElrea Racing и семья Ричарда хотели бы поблагодарить медицинскую команду трассы, волонтёров Motorsport Australia, службы скорой помощи Квинсленда и персонал больницы принцессы Александры за их невероятную поддержку», — приводит слова пресс-службы команды Motorsport.