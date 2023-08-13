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Команда IndyCar «Ганасси» жёстко раскритиковала «Макларен» за ситуацию с Палоу

Команда IndyCar «Ганасси» жёстко раскритиковала «Макларен» за ситуацию с Палоу
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Владелец команды IndyCar «Чип Ганасси» выступил с резким заявлением, в котором обвинил «Макларен» во вмешательстве в борьбу за будущее лидера чемпионата Алекса Палоу.

В пятницу стало известно, что Палоу не уйдёт из «Ганасси» в «Макларен» в 2024 году, как это давно ожидалось.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я не имею привычки комментировать ситуации, связанные с контрактами. В связи с этим я молчал с самого первого дня этой истории, но теперь я чувствую, что должен ответить.

Я вырос, уважая команду «Макларен» и её успех. Но новое руководство не вызывает у меня такого же уважения. Алекс Палоу является частью нашей команды и имеет контракт с сезона 2021 года. Именно вмешательство в этот контракт со стороны «Макларена» положило начало этому процессу, и, по иронии судьбы, теперь они играют роль жертвы», — приводит слова Ганасси The Race.

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