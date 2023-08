Пилот команды Front Row Motorsports Майкл Макдауэлл выиграл гонку Verizon 200 at the Brickyard — 24-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Для Макдауэлла это вторая в карьере победа в NASCAR Cup Series (в 2021-м он первенствовал в «500 милях Дайтоны») — одержав её, Майкл стал 13-м участником плей-офф текущего сезона.

С поул-позиции стартовал Даниэль Суарес, однако Макдауэлл с самого старта принялся прессинговать мексиканца и закрепился впереди него на 35-м круге. Позднее у Суареса возникла заминка на втором пит-стопе и в борьбе за победу он больше не участвовал.

Вместо него лидера стал прессинговать Чейз Эллиотт, у которого ещё нет места в предстоящем плей-офф. Однако экс-чемпион так и не смог выйти на дистанцию атаки и финишировал в секунде позади. Суарес занял третье место, а позади него расположились Тайлер Реддик и Алекс Боуман.

Трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген, который ранее в Чикаго одержал победу в первой в карьере гонке NASCAR Cup Series, на этот раз стал десятым.

В гонке также выступал экс-чемпион DTM Майк Роккенфеллер, который отстал на круг и занял 24-е место, экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон финишировал на 28-й позиции, а Камуи Кобаяси после нескольких вылетов стал 33-м.

NASCAR Cup Series. Verizon 200 at the Brickyard, «ровал» Индианаполиса (топ-10):

1. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») — 82 круга.

2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,937 сек.

3. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +5,750.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +6,437.

5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +19,994.

6. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +22,160.

7. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +22,956.

8. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +24,152.

9. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +24,549.

10. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +25,016.

В плей-офф остаются незанятыми 3 места из 16. Среди тех, кто не побеждал на этапах сезона-2023, лидируют Кевин Харвик, Брэд Кезеловски и Бубба Уоллас, а их ближайший преследователь — Даниэль Суарес — отстаёт на 28 очков.

Борьба за места в плей-офф:

14. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 677 очков.

15. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 675.

16. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 560.

17. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 532.

18. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 511.

Следующий этап NASCAR Cup Series тоже пройдёт на дорожной трассе — 20 августа на автодроме «Уоткинс-Глен» состоится заезд Go Bowling at The Glen. Это будет предпоследняя гонка регулярного сезона-2023.