Пилот команды Front Row Motorsports Майкл Макдауэлл выиграл гонку Verizon 200 at the Brickyard — 24-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Для Макдауэлла это вторая в карьере победа в NASCAR Cup Series (в 2021-м он первенствовал в «500 милях Дайтоны») — одержав её, Майкл стал 13-м участником плей-офф текущего сезона.
С поул-позиции стартовал Даниэль Суарес, однако Макдауэлл с самого старта принялся прессинговать мексиканца и закрепился впереди него на 35-м круге. Позднее у Суареса возникла заминка на втором пит-стопе и в борьбе за победу он больше не участвовал.
Вместо него лидера стал прессинговать Чейз Эллиотт, у которого ещё нет места в предстоящем плей-офф. Однако экс-чемпион так и не смог выйти на дистанцию атаки и финишировал в секунде позади. Суарес занял третье место, а позади него расположились Тайлер Реддик и Алекс Боуман.
Трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген, который ранее в Чикаго одержал победу в первой в карьере гонке NASCAR Cup Series, на этот раз стал десятым.
В гонке также выступал экс-чемпион DTM Майк Роккенфеллер, который отстал на круг и занял 24-е место, экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон финишировал на 28-й позиции, а Камуи Кобаяси после нескольких вылетов стал 33-м.
NASCAR Cup Series. Verizon 200 at the Brickyard, «ровал» Индианаполиса (топ-10):
1. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») — 82 круга.
2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,937 сек.
3. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +5,750.
4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +6,437.
5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +19,994.
6. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +22,160.
7. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +22,956.
8. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +24,152.
9. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +24,549.
10. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +25,016.
В плей-офф остаются незанятыми 3 места из 16. Среди тех, кто не побеждал на этапах сезона-2023, лидируют Кевин Харвик, Брэд Кезеловски и Бубба Уоллас, а их ближайший преследователь — Даниэль Суарес — отстаёт на 28 очков.
Борьба за места в плей-офф:
14. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 677 очков.
15. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 675.
16. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 560.
17. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 532.
18. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 511.
Следующий этап NASCAR Cup Series тоже пройдёт на дорожной трассе — 20 августа на автодроме «Уоткинс-Глен» состоится заезд Go Bowling at The Glen. Это будет предпоследняя гонка регулярного сезона-2023.
- 14 августа 2023
-
00:59
-
00:17
- 13 августа 2023
-
23:00
-
21:45
-
21:21
-
19:33
-
18:37
-
18:31
-
17:28
-
16:44
-
15:57
-
15:13
-
13:20
-
11:42
-
10:50
-
10:31
-
09:32
-
01:01
-
00:40
- 12 августа 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
21:54
-
20:53
-
20:32
-
18:52
-
17:22
-
16:48
-
16:29
-
14:45
-
14:30
-
13:11
-
12:29
-
11:46
-
10:32