Хюлькенберг: мне всё ещё нравится выходить на трассу, и это важнее, чем наши проблемы

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг заявил, что рад вернуться в Формулу-1, несмотря на то что в текущей команде немецкому гонщику тяжело бороться за очки в гонках.

«Когда мы подписали контракт и я начал работать здесь, я знал, что не всегда у нас будут солнечные дни. Нас также ждут тяжёлые дни и работа. Конечно, в воскресенье во время гонки или сразу после неё мои результаты немного расстраивают и разочаровывают. И не только меня, но и всю команду. Потому что мы все так или иначе участвуем. При этом, если мы хорошо выступаем в субботу, мы чувствуем ажиотаж, ожидания болельщиков повышаются.

Думаю, что мы поняли уже пару месяцев назад, что наши воскресные проблемы слишком большие, чтобы строить внутри команды завышенные ожидания.

Но это всё равно доставляет мне удовольствие. Мне всё ещё очень нравится выходить на трассу, и все положительные моменты перевешивают проблемы, которые мы испытываем по воскресеньям», — приводит слова Хюлькенберга Autosport.