«Это совсем не нормально!» Зафнауэр раскритиковал «Рено» за чрезмерный контроль «Альпин»

Отмар Зафнауэр критически высказался в адрес французской автомобилестроительной корпорации «Рено» за чрезмерный, по его мнению, контроль над командой «Альпин». Зафнауэр ранее занимал пост руководителя этого гоночного коллектива.

«Материнская компания хотела иметь большой контроль над командой во многих областях. Больший, чем я когда-либо видел. Знаете, коммерческая сфера, сфера маркетинга, отдел кадров, финансы, коммуникации – все это подчинялось не мне, а кому-то ещё в более крупной организации. Все они действуют как военно-морской флот, а мы должны быть пиратами, чтобы победить.

Если считать, что машины равны, пилоты равны, силовые агрегаты равны, знания о шинах равны, понимаешь, что равенства всё равно нет. Факт, что у «Мерседеса» или «Ред Булл» есть отдел кадров, контроль финансовой стороны – особенно финансовой, если помнить о потолке расходов. Все коммерческие аспекты и коммуникации подчиняются Кристиану Хорнеру. Так угадайте, кто победит? «Ред Булл».

Это совсем не нормально! Высшее руководство «Рено», генеральный директор Лука де Мео, как и все в Формуле 1, хотят мгновенного успеха. Но, к сожалению, в Формуле-1 так не работает», — приводит слова Зафнауэра Racer со ссылкой на SiriusXM Cars & Culture.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?