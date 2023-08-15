Источник: Бинотто не основной кандидат в «Альпин»

Итальянский инженер Маттиа Бинотто, занимавший должность руководителя команды «Феррари» с 2019 по 2022 год, может вернуться в мир Формулы-1, сообщает RacingNews365.

Маттиа Бинотто уже упоминался как новый руководитель команды «Альпин», однако он не является главным кандидатом на это место. Существует вероятность, что французская команда сохранит временного босса Бруно Фамена.

Остаётся неизвестным, хочет ли сам Бинотто вернуться в Формулу-1, и если да, то сможет ли и где окажется. Бинотто может стать интересным вариантом для Формулы-1 в качестве правой руки Стефано Доменикали, управляющего организацией.

Стефано Доменикали ранее также был руководителем «Феррари», заняв этот пост перед началом сезона-2008. В сезоне-2008 «Феррари» праздновала последнее чемпионство на сегодняшний день.