Экс-гонщик IndyCar Хинчклифф назвал топ-5 пилотов Ф-1 в первой половине сезона

Бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф поделился мнением о том, кто входит в пятёрку лучших гонщиков первой половины сезона. Хинчклифф назвал Юки Цуноду из «Альфа Таури», Нико Хюлькенберга из «Хааса», Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскара Пиастри («Макларен»), а также лидера чемпионата Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».
В качестве достижений Цуноды Джеймс отметил его уверенное выступление по сравнению с уже покинувшим команду Ником де Врисом, подчеркнув, что машина «Альфа Таури» не так хороша, как могла бы быть.
Заслугой Хюлькенберга Хинчклифф назвал его уверенное возращение в Формулу-1 после трёхлетнего перерыва. А 42-летний Алонсо, по мнению эксперта, показал возрастным пилотам, что годы не проблема. Пиастри, считает Хинчклифф, почти не допускает ошибок и действует очень рассудительно.
Ферстаппен показывает «подлинно чемпионские качества», и, как пишет Хинчклифф, продолжит бить рекорды.
Ферстаппен презентовал спецдизайн шлема для домашнего Гран-при:
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