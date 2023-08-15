Зак Браун ответил на вопрос про вред доминирования Ферстаппена для Формулы-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о доминировании в Формуле-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответив на вопрос, может ли оно оттолкнуть часть фанатов.
«Нет. Во-первых, как мне кажется, гонки всё равно очень захватывающие. Интерес ведь не только в том, кто победит, не так ли? Борьба ведётся на всей трассе, и она потрясающая. Я бы не хотел, чтобы это продолжалось вечно, но не думаю, что это как-то вредит нам. Глубина соревнований завораживает», — приводит слова Брауна ESPN US.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, набрав 314 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, в активе которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков).
Ферстаппен презентовал спецдизайн шлема для домашнего Гран-при:
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