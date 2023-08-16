Хюлькенберг: если бы я реально был плох, то не провёл бы 200 Гран-при

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался об отсутствии призовых мест в карьере, несмотря на более чем 190 проведённых Гран-при. Примечательно, что немецкий ветеран является рекордсменом серии по этому показателю.
«Это констатация факта. Очевидно, когда вы начинаете думать об этом, это несколько расстраивает. Каждый гонщик хочет побеждать, но в то же время у меня никогда не было соответствующей машины.
Да, у меня были хорошие машины и возможности подняться на подиум, но по различным причинам этого так и не произошло. Конечно, оглядываясь назад, можно сказать, что были вещи, которые я мог бы сделать лучше — но я не жалуюсь.
Кажется, в этом сезоне я проведу 200 Гран-при, к ноябрю. И хотя у меня нет подиума, думаю, если бы я был настолько плох, то не провёл бы эти 200 Гран-при», – приводит слова Хюлькенберга Autosport.
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