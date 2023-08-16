Хорнер рассказал, как поддержал Переса после неудачных выступлений
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как вернул уверенность пилоту команды Серхио Пересу, после серии неудачных выступлений.
«Я думаю, что это всегда командная работа, также я считаю, что все гонщики разные. Некоторых нужно обнять, другим нужен пинок под зад. Серхио определённо относится к тому типу людей, которым помогают объятия.
Мы просто делаем всё возможное, чтобы поддержать его, как члена команды, и помочь ему достичь того, на что, как мы знаем, он способен», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов текущего сезона, набрав 189 очков. Лидирует в таблице его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов.
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