Хорнер рассказал, как поддержал Переса после неудачных выступлений

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как вернул уверенность пилоту команды Серхио Пересу, после серии неудачных выступлений.

«Я думаю, что это всегда командная работа, также я считаю, что все гонщики разные. Некоторых нужно обнять, другим нужен пинок под зад. Серхио определённо относится к тому типу людей, которым помогают объятия.

Мы просто делаем всё возможное, чтобы поддержать его, как члена команды, и помочь ему достичь того, на что, как мы знаем, он способен», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов текущего сезона, набрав 189 очков. Лидирует в таблице его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов.