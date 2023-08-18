Джеймс Эллисон заявил, что скорость «Мерседеса» в начале сезона расстраивала

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что был разочарован тем, что в начале сезона его команда уступала «Астон Мартин», которому поставляет двигатели, коробки передач и элементы задней подвески.
«В начале года мы были четвёртыми по скорости, и было тяжело смотреть на наших клиентов, которые обгоняли нас, это расстраивало. Болид «Феррари» тоже был впереди нас.
Теперь шаг за шагом мы постепенно оставляем их позади. Хотя сохранение второго места в Кубке конструкторов и не совпадает с нашей первоначальной целью, тем не менее это действительно важно для всех нас, особенно во второй половине сезона, когда акцент будет смещаться в сторону машины 2024 года.
На данном этапе года работа в аэродинамической трубе в значительной степени ориентирована на 2024 год. Начиная с летнего перерыва, автомобиль следующего года — это то, на что мы будем обращать особое внимание, но это также даёт новые возможности и для текущего болида», — приводит слова Эллисона RacingNews365.
- 18 августа 2023
-
17:58
-
16:59
-
15:56
-
15:06
-
14:47
-
14:00
-
13:08
-
11:54
-
11:08
-
10:21
-
09:22
-
00:31
- 17 августа 2023
-
23:43
-
22:24
-
21:44
-
20:40
-
19:53
-
18:35
-
18:00
-
16:52
-
16:25
-
15:43
-
15:26
-
14:16
-
12:57
-
12:24
-
11:32
-
10:19
-
09:54
-
00:24
- 16 августа 2023
-
23:56
-
23:32
-
21:59
-
20:59
-
20:50