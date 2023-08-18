Джеймс Эллисон заявил, что скорость «Мерседеса» в начале сезона расстраивала

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что был разочарован тем, что в начале сезона его команда уступала «Астон Мартин», которому поставляет двигатели, коробки передач и элементы задней подвески.

«В начале года мы были четвёртыми по скорости, и было тяжело смотреть на наших клиентов, которые обгоняли нас, это расстраивало. Болид «Феррари» тоже был впереди нас.

Теперь шаг за шагом мы постепенно оставляем их позади. Хотя сохранение второго места в Кубке конструкторов и не совпадает с нашей первоначальной целью, тем не менее это действительно важно для всех нас, особенно во второй половине сезона, когда акцент будет смещаться в сторону машины 2024 года.

На данном этапе года работа в аэродинамической трубе в значительной степени ориентирована на 2024 год. Начиная с летнего перерыва, автомобиль следующего года — это то, на что мы будем обращать особое внимание, но это также даёт новые возможности и для текущего болида», — приводит слова Эллисона RacingNews365.