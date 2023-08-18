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Карлос Сайнс: я стал лучше управлять болидом, но мои результаты ухудшились

Карлос Сайнс: я стал лучше управлять болидом, но мои результаты ухудшились
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что улучшил управление болидом по сравнению с прошлым сезоном, и отметил, что ему необходимо сосредоточиться на повышении результатов.

«Как я оцениваю сезон по пятибальной шкале? Я не делаю таких оценок. Я никогда этого не делаю, потому что это слишком громко.

Что я оцениваю хорошо: думаю, что хорошо управляю машиной. Я думаю, что сделал шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном в своём понимании машины, настроек и подготовки.

Что я оцениваю нехорошо: мои результаты не были такими хорошими и стабильными, как в прошлом сезоне. Так что это явно то, над чем нам нужно сосредоточиться в работе.

Я думаю, что перерыв пойдёт всем на пользу. Особенно нам сейчас важно отдохнуть от ожиданий перед новыми вызовами. Мы должны провести его с пользой», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В текущем сезоне Формулы-1 Карлос Сайнс ни разу не попал на подиум.

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