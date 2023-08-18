Гюнтер Штайнер назвал качество Нико Хюлькенберга, которое его удивило

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Нико Хюлькенберге, отметив, что немецкий гонщик удивил его своей способностью усваивать новую информацию.

«Прежде всего мы были удивлены тем, что он схватывает всё на лету, и тем, как быстро он интегрировался в команду. Удивительно, как он сразу со всем разобрался. Но, опять же, он занимается этим уже долгое время. Он хорошо готовится к гонкам, он идёт правильным путём.

Он прилагает нужные усилия, не пытаясь переусердствовать, он точно знает, что ему нужно делать. По опыту я знаю, что это нелегко, это требует времени», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

Хюлькенберг располагается на 14-й строчке в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, набрав девять очков. «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов.