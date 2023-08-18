«Макларен» подал в суд на Алекса Палоу из-за отказа переходить в их команду в IndyCar

Руководство «Макларена» направило судебные иски в адрес испанского гонщика Алекса Палоу и команды IndyCar «Чип Ганасси», сообщает Indianapolis Star.

По информации источника, оба иска поданы с целью возмещения денежного ущерба из-за неисполнения контрактных обязательств.

Ранее стало известно, что Палоу не уйдёт из «Чип Ганасси» в команду «Макларен» в IndyCar в 2024 году, нарушив тем самым контрактные обязательства. Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что Палоу получил значительный аванс за сезон 2024 года в дополнение к деньгам, потраченным на его развитие в программе тестов Формулы-1 и на роль резервного пилота с потенциальным переходом в Формулу-1 в будущем.

Позднее агентство Monaco Increase Management, представляющее интересы Палоу, отреагировало на ситуацию.