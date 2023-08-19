Лиам Лоусон ответил на вопрос о своём будущем

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон, выступающий в текущем сезоне в японской гоночной серии Супер Формула, заявил, что ещё не определился со своим будущим.

«Хочу ли я остаться в Супер Формуле на следующий сезон? Это зависит от того, как завершится текущий. Зависит от того, на каком месте я финиширую по итогам сезона.

Честно говоря, я думаю, что если смогу сохранить свою позицию среди лидеров в конце сезона, то буду чувствовать, что получил от этой серии всё. Моя цель — Формула-1», — приводит слова Лоусона Speedcafe.

Лиам Лоусон занимает второе место в общем зачёте пилотов Супер Формулы, уступая лидеру, Ритомо Мияте, всего одно очко.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Лоусона одним из претендентов на роль пилота «Альфа Таури» в следующем сезоне.