Лиам Лоусон ответил на вопрос о своём будущем

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон, выступающий в текущем сезоне в японской гоночной серии Супер Формула, заявил, что ещё не определился со своим будущим.
«Хочу ли я остаться в Супер Формуле на следующий сезон? Это зависит от того, как завершится текущий. Зависит от того, на каком месте я финиширую по итогам сезона.
Честно говоря, я думаю, что если смогу сохранить свою позицию среди лидеров в конце сезона, то буду чувствовать, что получил от этой серии всё. Моя цель — Формула-1», — приводит слова Лоусона Speedcafe.
Лиам Лоусон занимает второе место в общем зачёте пилотов Супер Формулы, уступая лидеру, Ритомо Мияте, всего одно очко.
Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Лоусона одним из претендентов на роль пилота «Альфа Таури» в следующем сезоне.
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