Японский гонщик лишился победы из-за остановки автомобиля на финишной прямой

Японский гонщик Макс Оридо, лидировавший в гонке в рамках GT World Challenge Asia, не смог довести её до победы из-за курьёзной остановки автомобиля на финишной прямой.
Права на видео принадлежат GT World Challenge Asia.
Оридо лидировал в гонке, которая проходила в Японии, но не доехал до финишной черты примерно 100 метров. После заключительного поворота и выхода на финишную прямую автомобиль японца внезапно остановился. В итоге пилоту пришлось самому толкать остановившийся автомобиль к финишу. Таким образом Оридо потерял пять позиций и показал лишь шестой результат. Победителем гонки стал Сейта Нонака.
На сайте гоночной серии в качестве возможной причины называется опустевший топливный бак, но официальных комментариев от гонщика и его команды пока не было.
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