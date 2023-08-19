Ферстаппен — о карьере в Ф-1: иногда думаю, а стоит ли оно того
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что иногда ставит под сомнение своё нахождение в «Королевских гонках» из-за того, сколько усилий ему приходится затрачивать на спортивную карьеру.
«Люди могут подумать: «Он много зарабатывает, на что он жалуется?» Но речь идёт о благополучии, о том, как вы воспринимаете вещи, а не о том, сколько вы зарабатываете. Я чувствую, что вынужден делать слишком много и из-за этого лишаться других вещей, поэтому иногда я думаю: «А стоит ли оно того?» — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.
После 12 этапов Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя напарника Серхио Переса на 125 очков.
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