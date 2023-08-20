Шарль Леклер назвал имя гонщика, которого хотел бы видеть в качестве своего напарника

Пилот «Феррари» 25-летний Шарль Леклер рассказал о своей мечте выступить на легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» и назвал имена пилотов, с которыми хотел бы выступать в одной команде.
«Я много раз думал о том, чтобы выступить со своим братом Артуром в Ле-Мане. Это определённо та самая вещь, которую я хотел бы сделать вместе со своим братом. Не знаю, произойдёт ли это. Ещё есть Антонио Фуоко, он член семьи «Феррари», один из лучших моих друзей, и мы выросли вместе. Он уже готовится к этому дню! Давайте посмотрим, возможно, это сработает вместе с нашими планами, но мы выступаем в разных категориях. Может быть, однажды», — сказал Леклер в интервью Autosport.
Младший брат Шарля Артур Леклер выступает в Формуле-2 за команду «ДАМС» и идёт на 14-м месте в личном зачёте Формулы-2. Антонио Фуоко выступает за «Феррари» в гонках на выносливость.
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