На этапе японской Супер Формулы произошла массовая авария

На шестом этапе японской Супер Формулы на треке в городе Мотеги произошла массовая авария на первом круге гонки.

На старте один из болидов заглох, и пилотам, находившимся сзади, пришлось маневрировать и объезжать его. Однако в первом повороте произошёл более серьёзный инцидент с участием протеже «Ред Булл» Лиама Лоусона, которого развернуло на выходе из первого поворота. В результате аварии дирекция остановила гонку, по её итогу три болида сошли с дистанции. Во время режима красного флага механикам удалось починить машину Лоусона и вывести её на трассу, он закончил гонку на 13-м месте.

Все места на подиуме заняли японские пилоты. На первом месте финишировал Томоки Ноджири из команды «Муджен», в тройку лучших также попали Рио Хиракама и Тошики Ойю.