Уильям Байрон впервые в карьере выиграл дорожную гонку NASCAR Cup Series

Пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон выиграл гонку Go Bowling at The Glen — предпоследний этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на дорожной трассе «Уоткинс-Глен». Для Байрона это первая в карьере победа на дорожной трассе, а Hendrick отмечает уже пятый подряд триумф в Уоткинс-Глене — с 2018 года её пилотам нет равных на этой трассе.

На старте инициативу в гонке захватил Майкл Макдауэлл, который на прошлой неделе победил на «ровале» в Индианаполисе. Однако на въезде на первую дозаправку Макдауэлл ошибся и пересёк слишком много рабочих зон соперников, из-за чего получил штрафной проезд по пит-лейну.

В лидеры на втором отрезке вырвался Уильям Байрон, главным преследователем которого стал Денни Хэмлин, однако он так и не смог провести атаку. Третьим финишировал партнёр Хэмлина по Joe Gibbs Racing Кристофер Белл, а на четвёртой и пятой позициях расположились Эй-Джей Оллмендингер и Тай Гиббс.

NASCAR Cup Series. Go Bowling at The Glen, Уоткинс-Глен (топ-10):

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 90 кругов.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,632 сек.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,118.

4. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +4,066.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,482.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,047.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +9,212.

8. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +13,773.

9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +17,320.

10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +21,626.

В плей-офф на данный момент заняты 15 из мест 16 — 13 пилотов одерживали по ходу года победы, а Брэд Кезеловски и Кевин Харвик набрали достаточно очков, чтобы обеспечить себе места в топ-16. В борьбе за оставшееся место лидирует Бубба Уоллас, а его ближайший соперник — Тай Гиббс — отстаёт на 32 очка.

Борьба за места в плей-офф:

14. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 697 очков.

15. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 693.

16. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 590.

17. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 558.

18. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 547.

Финал регулярного сезона — гонка Coke Zero Sugar 400 — пройдёт 26 августа на суперспидвее «Дайтона». Напомним, победа в этом заезде гарантирует пилоту на полном расписании NASCAR Cup Series место в плей-офф независимо от набранных очков.