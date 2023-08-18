Американский гонщик поглумился над смертью, вызвавшей BLM-протесты. Что теперь его ждёт?

В США отстранили пилота от гонок не за нарушение, не за слова, не за драку (что в NASCAR не редкость), а за лайк в социальной сети. Ноа Грэгсон — 25-летний парень из Лас-Вегаса, который в прошлом году одержал восемь побед в Xfinity Series (второй лиге NASCAR) и стал вице-чемпионом. В 2023-м Ноа проводил свой первый полный сезон в высшей лиге гонок сток-каров — NASCAR Cup Series.
Но одно неосторожное действие в социальных сетях — и сначала Грэгсона отстранила Legacy Motor Club, команда за которую выступал гонщик, а вскоре его лицензию аннулировала NASCAR. Таким образом, у Ноа в данный момент в принципе нет права выступать в соревнованиях под эгидой национальной ассоциации гонок сток-каров.
Разбираемся, насколько это нормально и справедливо. Спойлер: нормально. И даже в целом справедливо.
Частное дело команды
В первую очередь необходимо отметить, что Грэгсон лайкнул не просто мем, а картинку, высмеивающую гибель Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Картинка была сделана на базе кадра из мультфильма «Русалочка» — крабу Себастьяну прифотошопили голову Флойда и подписали словами «под коленом» (under da knee) — вместо «под водой» (under the sea) из оригинальной песни. Можно как угодно относиться к Флойду, но этот мем — глумление над смертью человека.
И в команде Legacy Motor Club решили, что не хотят сотрудничать с пилотом, который способен публично глумиться над смертью человека. У любой гоночной команды немало партнёров — не только поставщики техники и расходников, но и спонсоры. На деньги последних она существует, ими расплачивается с сотрудниками и арендует им жильё на трассе. Гонки — командный вид спорта, и здесь пилот работает на команду, а не наоборот.
Ноа Грэгсон на этапе в Поконо
Фото: Sean Gardner/Getty Images
В большом автоспорте гонщик не просто управляет автомобилем, он также рекламная площадь команды в широком смысле, он представляет не только её партнёров, но и её ценности. Глумление над смертью человека, похоже, не относится к ценностям Legacy Motor Club, а значит, сотрудничество с Грэгсоном для команды становится невозможным. Законно ли? Наверняка в контракте пилота был пункт о подобающем поведении и запрете на действия, наносящие команде или её имиджу ущерб — он в данном случае отлично подходит.
Свобода слова? А как на счёт свободы Legacy Motor Club не ассоциироваться с глумлением над смертью? Подписав контракт с командой, гонщик добровольно отказывается от части своих свобод — подразумевается, что пилот не будет её публично критиковать и выставлять перед болельщиками в невыгодном свете. Если такой подход спортсмена не устраивает, он может найти другую команду или создать свою. Но гонки — по-прежнему командный вид спорта, и автомобили выставляют именно команды.
Запрет на профессию?
Но как быть с отстранением со стороны NASCAR, ведь оно фактически означает запрет на профессию? Во-первых, нужно отметить, что таких запретов на Ноа всё-таки не накладывали, а во-вторых, отстранение не бессрочное, существуют понятные сценарии восстановления лицензии. В конце концов, на Грэгсона не подают в суд, не хотят бросить в тюрьму или выслать из страны — просто одна конкретная компания не хочет иметь дело с одним конкретным человеком. Имеет право.
Важно подчеркнуть, что NASCAR — это, как и команды, коммерческая организация, и ей тоже требуются спонсоры. Выдавая лицензии участникам, ассоциация точно так же требует расписаться, что никто из представителей команд не будет наносить имиджевый или какой-либо другой ущерб её интересам. Более того, отстранение Грэгсона — далеко не самый громкий случай в новейшей истории NASCAR.
Кайл Ларсон
Фото: Jonathan Bachman/Getty Images
В самый разгар пандемии ковида в 2020 году за неудачную шутку на стриме в интернете от гонок отстранили Кайла Ларсона. Ларсон — сам, к слову, потомок интернированных японцев, настраивая связь с инженером, в шутку употребил слово «ниггер». Контракт с гонщиком тут же расторгла команда Chip Ganassi Racing, его лицензию аннулировала NASCAR. Весь последующий год Ларсон проходил программу реабилитации NASCAR — посещал семинары и выступал на мероприятиях, объясняя, как важно следить за языком.
Без дела гонщик не сидел — он выступал в гонках спринт-каров на грунтовых трассах, которые проходили под эгидой USAC, побеждал всех и поддерживал форму. И уже в октябре лицензию Кайла восстановили, в сезоне-2021 он выступал за Hendrick Motorsports и стал чемпионом Cup Series. Тот же путь теперь предстоит и Грэгсону.
На пути обратно
Ноа уже выступил с заявлением и рассказал, что попросил Legacy Motor Club окончательно освободить его от контракта, чтобы пройти программу NASCAR. «Я сделаю всё, чтобы семья, команда и болельщики снова мною гордились», — добавил Ноа.
Инцидент с лайком не станет для карьеры гонщика фатальным ударом — у него есть шанс вернуться и продолжить выступать в NASCAR Cup Series. И если для Ноа важнее проявить себя на самом высоком уровне гонок сток-каров, он пожертвует правом лайкать всё подряд в интернете. И, может, даже выиграет титул.
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