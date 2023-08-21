Попов — об иске Массы: просто позорится в глазах болельщиков столько лет спустя

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о ситуации с бывшим гонщиком «Феррари» Фелипе Массой, который подал в суд на Формулу-1 и Международную автомобильную федерацию (ФИА) с целью возмещения ущерба в результате предполагаемого заговора, из-за которого гонщик лишился титула в 2008 году.
«Мне кажется, никто ему навстречу не пойдёт, и он просто позорится в глазах болельщиков столько лет спустя… Я не очень понимаю Фелипе.
Я всегда относился к нему с большой симпатией, но в данной ситуации не понимаю, что он хочет доказать. Понятно, что отыграть всё назад практически невозможно», – сказал Попов в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Напомним, в финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере, он опередил Фелипе всего на одно очко.
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