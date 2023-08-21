Хорнер рассказал, есть ли у Переса шансы подписать новый контракт с «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ситуации с контрактом пилота команды Серхио Переса, а также порассуждал о возможной замене мексиканца.
«У нас есть действующий контракт. Мы довольны Серхио, и в следующем году он будет нашим пилотом.
Цель существования «Альфа Таури» и «Торо Россо» прежде всего в том, чтобы готовить потенциальных кандидатов в «Ред Булл». В ситуации с Ником де Врисом не было ощущения, что он может стать кандидатом в основную команду, и тогда возник вопрос — имеет ли смысл продолжать?..
Хорошо, что в 2025 году у нас будут варианты. Макс останется с нами до 2028 года, контракт Переса рассчитан до конца следующего сезона. Если он докажет, что справляется, мы продолжим работать с ним. Если по какой-то причине этого не произойдёт, то мы не будем ограничиваться только пилотами «Альфа Таури», потому что есть очень много гонщиков, которые хотели бы управлять болидом «Ред Булл».
Риккардо в 2025 году исполнится 36 лет? Я не считаю возраст препятствием, когда вижу, что делают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Важно только то, что у тебя в голове», — приводит слова Хорнера Speedcafe.
- 21 августа 2023
-
20:51
-
20:06
-
19:12
-
18:59
-
18:46
-
17:48
-
16:32
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:02
-
14:26
-
14:14
-
13:01
-
12:08
-
11:49
-
11:01
-
10:08
-
10:06
-
00:39
-
00:38
- 20 августа 2023
-
22:35
-
21:50
-
20:32
-
19:21
-
18:44
-
17:32
-
16:16
-
15:50
-
14:41
-
13:23
-
12:05
-
11:47
-
10:44
-
10:24