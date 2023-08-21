Хорнер рассказал, есть ли у Переса шансы подписать новый контракт с «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ситуации с контрактом пилота команды Серхио Переса, а также порассуждал о возможной замене мексиканца.

«У нас есть действующий контракт. Мы довольны Серхио, и в следующем году он будет нашим пилотом.

Цель существования «Альфа Таури» и «Торо Россо» прежде всего в том, чтобы готовить потенциальных кандидатов в «Ред Булл». В ситуации с Ником де Врисом не было ощущения, что он может стать кандидатом в основную команду, и тогда возник вопрос — имеет ли смысл продолжать?..

Хорошо, что в 2025 году у нас будут варианты. Макс останется с нами до 2028 года, контракт Переса рассчитан до конца следующего сезона. Если он докажет, что справляется, мы продолжим работать с ним. Если по какой-то причине этого не произойдёт, то мы не будем ограничиваться только пилотами «Альфа Таури», потому что есть очень много гонщиков, которые хотели бы управлять болидом «Ред Булл».

Риккардо в 2025 году исполнится 36 лет? Я не считаю возраст препятствием, когда вижу, что делают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Важно только то, что у тебя в голове», — приводит слова Хорнера Speedcafe.