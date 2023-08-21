На Netflix выйдет документальный сериал о предстоящем плей-офф NASCAR Cup Series

На сервисе Netflix в начале 2024 года выйдет документальный сериал о плей-офф NASCAR Cup Series, финальные гонки которой начнутся 3 сентября, сообщает пресс-служба платформы.

Исполнительным продюсером шоу выступит экс-пилот Дэйл Эрнхардт-младший, сын легендарного семикратного чемпиона NASCAR Cup Series Дэйла «Устрашителя» Эрнхардта. Также отмечается, что в съёмках участвуют создатели документального мини-сериала «Последний танец» — лента совместного производства ESPN Films и Netflix вышла в 2020 году и рассказывала о баскетболисте Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» конца 1990-х годов.

На данный момент определены 15 из 16 участников плей-офф NASCAR Cup Series 2023 года, а главный претендент на оставшуюся путёвку — Бубба Уоллас из команды 23XI Racing, совладелец которой — Майкл Джордан. Накануне финальной гонки регулярного сезона Уоллас на 32 очка опережает Тая Гиббса, однако, согласно правилам NASCAR, путёвку в плей-офф может получить любой постоянный пилот серии, если одержит победу.

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