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Анонсированные фильмы про автоспорт: «Гран Туризмо», «Феррари», «Большая гонка»

Скоро выйдут сразу четыре фильма про автоспорт. Два из них официально покажут в России
Лев Дорогов
Скоро выйдут сразу 4 фильма про автоспорт
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Наконец-то мы дождались каких-то небанальных сюжетов.

В этом году Apple TV начал производство художественного фильма под рабочим названием «Апекс», в котором пойдёт повествование о вымышленной команде Формулы-1. Проект Брэда Питта и Льюиса Хэмилтона уже наделал много шума и даже несколько затмил собой другие фильмы об автоспорте, которые в ближайшее время выйдут (один уже вышел) в мировом прокате. Чего ожидать от кинолент о гонках и станут ли фильмы об автоспорте новым трендом в киноиндустрии?

«Гран Туризмо». Фильм основан на истории бывшего геймера, ставшего профессиональным пилотом

Формально «Гран Туризмо» можно назвать экранизацией одноимённой компьютерной игры. Впрочем, экранизировать игру без внятного сюжета и персонажей достаточно сложно, поэтому в Sony решили рассказать реальную историю из мира автоспорта, которая напрямую связана с их продуктом.

Сюжет фильма основан на биографии обычного геймера, который попал в профессиональный автоспорт через симрейсинг. В конце 2000-х компания Sony совместно с «Ниссаном» запустила эпохальный проект под названием Academy GT, суть которого заключалась в том, чтобы сделать из обычного геймера профессионального гонщика. Первый отборочный этап проходил в режиме онлайн – на виртуальной трассе в игре «Гран Туризмо». Далее лучшие из лучших отправлялись в «гоночный лагерь», где в режиме реалити-шоу проходили следующие этапы отбора. Победитель проекта в качестве приза получал шанс попробовать силы в профессиональном автоспорте в составе команды «Ниссан» в чемпионате GT.

Победителем третьего сезона проекта Sony стал Ян Марденборо – на его истории и основан сюжет кинокартины. Впрочем, назвать «Гран Туризмо» фильмом-биографией язык не повернётся, так как уж слишком много деталей в угоду драматизму было придумано или приукрашено. Другим минусом картины можно назвать перебор с продакт-плейсментом на экране: порой Sony рекламирует свою продукцию навязчиво и высокопарно.

Также создатели фильма проигнорировали карьеру Марденборо в формульных сериях, ограничившись лишь его восхождением в кузовах (добрался до класса LMP2): в реальности британский симрейсер гонялся в GP3 (и даже побеждал там) и Супер Формуле. Впрочем, сильно ругать Sony всё же не стоит, так как было бы сложно вписать всю гоночную карьеру Марденборо в двухчасовой хронометраж.

Ян Марденборо на «24 часах Ле-Мана» 2015 года

Ян Марденборо на «24 часах Ле-Мана» 2015 года

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Что касается плюсов «Гран Туризмо», то здесь в первую очередь стоит отметить саму идею фильма. История трансформации вчерашнего геймера в профессионального гонщика ранее не фигурировала в мире кино. В фильме относительно подробно и в меру правдиво показан процесс отбора в Academy GT, а также трудности, с которыми сталкиваются симрейсеры при переходе в настоящий автоспорт. В общем, своей порции внимания от поклонников гонок фильм «Гран Туризмо» явно достоин.

5 счастливчиков, перешедших из виртуальных гонок в реальные:
Из кресла компьютера — в главную «молодёжку» Ф-1. 5 крутых гонщиков — бывших симрейсеров
Из кресла компьютера — в главную «молодёжку» Ф-1. 5 крутых гонщиков — бывших симрейсеров

«Феррари». Фильм расскажет о самом сложном периоде в жизни Комендаторе

Первый художественный фильм, повествующий о жизни Энцо Феррари, был снят ещё в 2002 году. Однако большого шума в мировом прокате итальянская картина не наделала, оставшись продуктом для внутреннего потребления. А вот готовящийся к премьере фильм Майкла Манна уж точно привлечёт внимание зрителей со всего мира.

В историю Энцо Феррари вошёл как легендарный конструктор и прирождённый победитель, но в фильме Комендаторе предстанет совсем в другом амплуа. Кинолента поведает о самом тяжёлом периоде в жизни Энцо Феррари. Сюжет фильма развернётся в 1957-м: годом ранее Комендаторе потерял сына, а в начале нового года пережил гибель двух своих пилотов (Альфонсо де Портаго и Эудженио Кастеллотти). Плюс ко всему Энцо переживал кризис в отношениях с женой, да ещё и над его командой повисла угроза банкротства. Как вы понимаете, фильм будет не из весёлых.

Энцо Феррари в 1955 году

Энцо Феррари в 1955 году

Фото: Hulton Archive/Getty Images

Вообще, ограничение повествования одним годом выглядит весьма разумным решением. Во-первых, сюжет не получится скомканным из-за желания уместить почти всю биографию в двухчасовой хронометраж (извечная проблема байопиков). Ну а во-вторых, отсутствие метаний по временной шкале позволит режиссёру уделить достаточно внимания различным деталям, которые по достоинству оценят поклонники автоспорта.

К примеру, зрители увидят киновоплощение таких гонщиков, как Пьеро Таруффи, Питер Коллинз, Альфонсо де Портаго, Оливье Жендебьен, Майк Хоторн, а также других персон, связанных с «Феррари» той эпохи. Что касается зрителей, не интересующихся гонками, то их внимание должен привлечь актёрский состав. Роль Энцо Феррари исполнит Адам Драйвер, а его жену сыграет Пенелопа Крус.

Мировая премьера «Феррари» намечена на конец декабря 2023 года. И что особенно важно для нас, фильм выйдет в официальном прокате на территории России – отличный новогодний подарок.

История, которую тоже необходимо экранизировать:
Смеялись, пока их напарник умирал. Забытая история вражды гонщиков «Феррари»
Смеялись, пока их напарник умирал. Забытая история вражды гонщиков «Феррари»

«Большая гонка. «Лянча» против «Ауди». Легендарное сражение из мира ралли

По сравнению с другими фильмами, представленными в данном материале, «Большая гонка» (в оригинале 2Win) является наименее распиаренным проектом (всё-таки европейское кино). Как и предыдущие две картины, сюжет «Большой гонки» основан на реальных событиях – великом противостоянии «Ауди» и «Лянчи» на чемпионате мира по ралли 1983 года.

Даже в контексте автоспорта ралли – достаточно непопулярная тема в мировом кинематографе (про Ф-1, «Ле-Ман» или NASCAR снимают охотнее). Поэтому абсолютно логично, что итальянский режиссёр Стефано Мордини выбрал для экранизации едва ли не самый перспективный сюжет из истории мирового ралли. «Большая гонка» наверняка пройдёт в интонации битвы Давида и Голиафа, где скромный итальянский производитель «Лянча» пытается противостоять немецкому гиганту «Ауди».

Постер фильма «Большая гонка. «Лянча» против «Ауди»

Постер фильма «Большая гонка. «Лянча» против «Ауди»

Фото: HanWay Films

Кстати, поклонники автоспорта в «Большой гонке» увидят как минимум одно знакомое лицо – известного по роли Ники Лауды в фильме «Гонка» Даниэля Брюля. На сей раз немецкий актёр сыграет не пилота, а конструктора «Ауди» Роланда Гумперта.

По предварительной информации, «Большая гонка» доберётся до российских кинотеатров. Премьера фильма должна состояться в феврале следующего года.

Ещё одна кинематографичная история из мира автоспорта:
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«Апекс». Последние новости о фильме Брэда Пита и Льюиса Хэмилтона

В прошлом месяце мы подробно рассказывали о деталях фильма «Апекс», поэтому в этот раз пробежимся по актуальным новостям. Начнём с самого главного: несмотря на забастовку актёрской гильдии в Голливуде, съёмки фильма продолжаются.

Голливудская забастовка застала «Апекс» в преддверии Гран-при Венгрии, на котором были запланированы съёмки во время гоночного уикенда. Казалось бы, какие тут могут быть съёмки, когда актёры бастуют, а продюсеры проекта Брэд Питт и Льюис Хэмилтон поддержали забастовку? Как выяснилось, вполне себе полноценные.

Джордж Расселл и Брэд Питт

Джордж Расселл и Брэд Питт

Фото: Dan Mullan/Getty Images

В Apple TV всё же нашли выход из сложившейся ситуации. На «Хунгароринге» были отсняты гоночные сцены, не требующие присутствия основных актёров. К примеру, в Венгрии был снят провальный пит-стоп в исполнении «Апекса» – вымышленная команда долго не могла определиться с выбором резины (намёк на «Мерседес» на Гран-при Германии – 2019?). На гоночной трассе также вовсю кипела работа. В частности, пилоты «Апекса» воспроизвели сцену агрессивной борьбы на стартовой прямой – прямо как Шумахер и Баррикелло в 2010-м. Кстати, за рулём болидов вымышленной команды находились каскадёры, в прошлом профессиональные пилоты – Данкан Таппи и Лучано Бакета.

Сколько съёмочная бригада продержится без основных актёров, на данный момент неизвестно. Равно как и неизвестно, на сколько сдвинется дата премьеры из-за голливудской забастовки. Будем надеяться, что актёры и киностудии всё же найдут компромисс и нам не придётся долго ждать такой редкий фильм о Формуле-1.

Подробнее о фильме Питта и Хэмилтона:
Всё, что известно о новом фильме про Формулу-1: сюжет, актёры, дата выхода
Всё, что известно о новом фильме про Формулу-1: сюжет, актёры, дата выхода

И всё-таки гоночная тематика в кинематографе — тенденция или совпадение?

Если коротко: второе. В теории можно было бы сказать, что из-за роста популярности Формулы-1 в США фильмы про гонки стали более востребованы среди зрителей. Однако в реальности подобный тезис можно отнести разве что к «Апексу» – ещё пять лет назад в Голливуде вряд ли бы отважились экранизировать оригинальный сценарий, связанный с Формулой-1.

Что же касается других автоспортивных фильмов, то история появления каждого из них никоим образом не связана с ростом популярности «Королевских гонок». Взять, к примеру, «Гран Туризмо» – чисто коммерческий проект Sony, одним из предназначений которого была реклама одной из своих главных компьютерных игр. Что же касается «Феррари», то этот фильм не столько о гонках, сколько о великом человеке. Мир кино помнит много байопиков – про музыкантов, политиков, спортсменов и кого угодно ещё – в этот раз добрались до гениального конструктора со сложной судьбой. Ну и, наконец, «Большая гонка»: этот проект вообще относится к европейскому кинематографу и рассчитан на соответствующую аудиторию. Соответственно, с Голливудом и его тенденциями этот фильм вообще никоим образом не пересекается.

В общем, выход на экраны аж четырёх фильмов об автоспорте в течение двух лет – совпадение и не более. Впрочем, поклонникам гонок без разницы, какие причины лежат в основе появления кинокартин об автоспорте – главное, чтобы они почаще выходили на большие экраны.

История создания первого культового фильма о гонках:
История первого крутого фильма про гонки. Как «Гран-при» удалось стать легендой
История первого крутого фильма про гонки. Как «Гран-при» удалось стать легендой
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