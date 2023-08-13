Скоро выйдут сразу четыре фильма про автоспорт. Два из них официально покажут в России

В этом году Apple TV начал производство художественного фильма под рабочим названием «Апекс», в котором пойдёт повествование о вымышленной команде Формулы-1. Проект Брэда Питта и Льюиса Хэмилтона уже наделал много шума и даже несколько затмил собой другие фильмы об автоспорте, которые в ближайшее время выйдут (один уже вышел) в мировом прокате. Чего ожидать от кинолент о гонках и станут ли фильмы об автоспорте новым трендом в киноиндустрии?

«Гран Туризмо». Фильм основан на истории бывшего геймера, ставшего профессиональным пилотом

Формально «Гран Туризмо» можно назвать экранизацией одноимённой компьютерной игры. Впрочем, экранизировать игру без внятного сюжета и персонажей достаточно сложно, поэтому в Sony решили рассказать реальную историю из мира автоспорта, которая напрямую связана с их продуктом.

Сюжет фильма основан на биографии обычного геймера, который попал в профессиональный автоспорт через симрейсинг. В конце 2000-х компания Sony совместно с «Ниссаном» запустила эпохальный проект под названием Academy GT, суть которого заключалась в том, чтобы сделать из обычного геймера профессионального гонщика. Первый отборочный этап проходил в режиме онлайн – на виртуальной трассе в игре «Гран Туризмо». Далее лучшие из лучших отправлялись в «гоночный лагерь», где в режиме реалити-шоу проходили следующие этапы отбора. Победитель проекта в качестве приза получал шанс попробовать силы в профессиональном автоспорте в составе команды «Ниссан» в чемпионате GT.

Победителем третьего сезона проекта Sony стал Ян Марденборо – на его истории и основан сюжет кинокартины. Впрочем, назвать «Гран Туризмо» фильмом-биографией язык не повернётся, так как уж слишком много деталей в угоду драматизму было придумано или приукрашено. Другим минусом картины можно назвать перебор с продакт-плейсментом на экране: порой Sony рекламирует свою продукцию навязчиво и высокопарно.

Также создатели фильма проигнорировали карьеру Марденборо в формульных сериях, ограничившись лишь его восхождением в кузовах (добрался до класса LMP2): в реальности британский симрейсер гонялся в GP3 (и даже побеждал там) и Супер Формуле. Впрочем, сильно ругать Sony всё же не стоит, так как было бы сложно вписать всю гоночную карьеру Марденборо в двухчасовой хронометраж.

Ян Марденборо на «24 часах Ле-Мана» 2015 года Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Что касается плюсов «Гран Туризмо», то здесь в первую очередь стоит отметить саму идею фильма. История трансформации вчерашнего геймера в профессионального гонщика ранее не фигурировала в мире кино. В фильме относительно подробно и в меру правдиво показан процесс отбора в Academy GT, а также трудности, с которыми сталкиваются симрейсеры при переходе в настоящий автоспорт. В общем, своей порции внимания от поклонников гонок фильм «Гран Туризмо» явно достоин.

«Феррари». Фильм расскажет о самом сложном периоде в жизни Комендаторе

Первый художественный фильм, повествующий о жизни Энцо Феррари, был снят ещё в 2002 году. Однако большого шума в мировом прокате итальянская картина не наделала, оставшись продуктом для внутреннего потребления. А вот готовящийся к премьере фильм Майкла Манна уж точно привлечёт внимание зрителей со всего мира.

В историю Энцо Феррари вошёл как легендарный конструктор и прирождённый победитель, но в фильме Комендаторе предстанет совсем в другом амплуа. Кинолента поведает о самом тяжёлом периоде в жизни Энцо Феррари. Сюжет фильма развернётся в 1957-м: годом ранее Комендаторе потерял сына, а в начале нового года пережил гибель двух своих пилотов (Альфонсо де Портаго и Эудженио Кастеллотти). Плюс ко всему Энцо переживал кризис в отношениях с женой, да ещё и над его командой повисла угроза банкротства. Как вы понимаете, фильм будет не из весёлых.

Энцо Феррари в 1955 году Фото: Hulton Archive/Getty Images

Вообще, ограничение повествования одним годом выглядит весьма разумным решением. Во-первых, сюжет не получится скомканным из-за желания уместить почти всю биографию в двухчасовой хронометраж (извечная проблема байопиков). Ну а во-вторых, отсутствие метаний по временной шкале позволит режиссёру уделить достаточно внимания различным деталям, которые по достоинству оценят поклонники автоспорта.

К примеру, зрители увидят киновоплощение таких гонщиков, как Пьеро Таруффи, Питер Коллинз, Альфонсо де Портаго, Оливье Жендебьен, Майк Хоторн, а также других персон, связанных с «Феррари» той эпохи. Что касается зрителей, не интересующихся гонками, то их внимание должен привлечь актёрский состав. Роль Энцо Феррари исполнит Адам Драйвер, а его жену сыграет Пенелопа Крус.

Мировая премьера «Феррари» намечена на конец декабря 2023 года. И что особенно важно для нас, фильм выйдет в официальном прокате на территории России – отличный новогодний подарок.

«Большая гонка. «Лянча» против «Ауди». Легендарное сражение из мира ралли

По сравнению с другими фильмами, представленными в данном материале, «Большая гонка» (в оригинале 2Win) является наименее распиаренным проектом (всё-таки европейское кино). Как и предыдущие две картины, сюжет «Большой гонки» основан на реальных событиях – великом противостоянии «Ауди» и «Лянчи» на чемпионате мира по ралли 1983 года.

Даже в контексте автоспорта ралли – достаточно непопулярная тема в мировом кинематографе (про Ф-1, «Ле-Ман» или NASCAR снимают охотнее). Поэтому абсолютно логично, что итальянский режиссёр Стефано Мордини выбрал для экранизации едва ли не самый перспективный сюжет из истории мирового ралли. «Большая гонка» наверняка пройдёт в интонации битвы Давида и Голиафа, где скромный итальянский производитель «Лянча» пытается противостоять немецкому гиганту «Ауди».

Постер фильма «Большая гонка. «Лянча» против «Ауди» Фото: HanWay Films

Кстати, поклонники автоспорта в «Большой гонке» увидят как минимум одно знакомое лицо – известного по роли Ники Лауды в фильме «Гонка» Даниэля Брюля. На сей раз немецкий актёр сыграет не пилота, а конструктора «Ауди» Роланда Гумперта.

По предварительной информации, «Большая гонка» доберётся до российских кинотеатров. Премьера фильма должна состояться в феврале следующего года.

«Апекс». Последние новости о фильме Брэда Пита и Льюиса Хэмилтона

В прошлом месяце мы подробно рассказывали о деталях фильма «Апекс», поэтому в этот раз пробежимся по актуальным новостям. Начнём с самого главного: несмотря на забастовку актёрской гильдии в Голливуде, съёмки фильма продолжаются.

Голливудская забастовка застала «Апекс» в преддверии Гран-при Венгрии, на котором были запланированы съёмки во время гоночного уикенда. Казалось бы, какие тут могут быть съёмки, когда актёры бастуют, а продюсеры проекта Брэд Питт и Льюис Хэмилтон поддержали забастовку? Как выяснилось, вполне себе полноценные.

Джордж Расселл и Брэд Питт Фото: Dan Mullan/Getty Images

В Apple TV всё же нашли выход из сложившейся ситуации. На «Хунгароринге» были отсняты гоночные сцены, не требующие присутствия основных актёров. К примеру, в Венгрии был снят провальный пит-стоп в исполнении «Апекса» – вымышленная команда долго не могла определиться с выбором резины (намёк на «Мерседес» на Гран-при Германии – 2019?). На гоночной трассе также вовсю кипела работа. В частности, пилоты «Апекса» воспроизвели сцену агрессивной борьбы на стартовой прямой – прямо как Шумахер и Баррикелло в 2010-м. Кстати, за рулём болидов вымышленной команды находились каскадёры, в прошлом профессиональные пилоты – Данкан Таппи и Лучано Бакета.

Сколько съёмочная бригада продержится без основных актёров, на данный момент неизвестно. Равно как и неизвестно, на сколько сдвинется дата премьеры из-за голливудской забастовки. Будем надеяться, что актёры и киностудии всё же найдут компромисс и нам не придётся долго ждать такой редкий фильм о Формуле-1.

И всё-таки гоночная тематика в кинематографе — тенденция или совпадение?

Если коротко: второе. В теории можно было бы сказать, что из-за роста популярности Формулы-1 в США фильмы про гонки стали более востребованы среди зрителей. Однако в реальности подобный тезис можно отнести разве что к «Апексу» – ещё пять лет назад в Голливуде вряд ли бы отважились экранизировать оригинальный сценарий, связанный с Формулой-1.

Что же касается других автоспортивных фильмов, то история появления каждого из них никоим образом не связана с ростом популярности «Королевских гонок». Взять, к примеру, «Гран Туризмо» – чисто коммерческий проект Sony, одним из предназначений которого была реклама одной из своих главных компьютерных игр. Что же касается «Феррари», то этот фильм не столько о гонках, сколько о великом человеке. Мир кино помнит много байопиков – про музыкантов, политиков, спортсменов и кого угодно ещё – в этот раз добрались до гениального конструктора со сложной судьбой. Ну и, наконец, «Большая гонка»: этот проект вообще относится к европейскому кинематографу и рассчитан на соответствующую аудиторию. Соответственно, с Голливудом и его тенденциями этот фильм вообще никоим образом не пересекается.

В общем, выход на экраны аж четырёх фильмов об автоспорте в течение двух лет – совпадение и не более. Впрочем, поклонникам гонок без разницы, какие причины лежат в основе появления кинокартин об автоспорте – главное, чтобы они почаще выходили на большие экраны.