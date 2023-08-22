Фернандо Алонсо признался, что незаконно начал гоночную карьеру

Испанский гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как познакомился с картингом в возрасте трёх лет.
«Моя первая гонка была в возрасте трёх лет, что на данный момент уже не является законным, водительские права в картинге начинают действовать с восьми.
Это была уличная трасса, я ничего не помню особо, но у меня есть видео и фотографии того дня. Думаю, в той гонке было 15 кругов, и я проехал два или три из них, но они сказали мне, что я победил, поэтому я был счастлив, и именно так я начал.
Мой отец в шутку собрал небольшой карт ручной работы для моей сестры, которая старше меня на пять лет. Моей сестре он перестал быть интересен уже через несколько дней, затем мой отец подумал и в конце концов посадил меня в него, и мне это понравилось», — приводит слова Алонсо GPFans со ссылкой на подкаст High Performance.
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