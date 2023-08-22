Феттель рассказал, кто из пилотов Формулы-1 лучше всех танцует и поёт

Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель в разговоре с Red Bull Germany рассказал о необычных умениях некоторых пилотов Формулы-1.

По словам Феттеля, Кими Райкконен был человеком, который устраивал лучшие вечеринки во время своего пребывания в Формуле-1. Ландо Норрис является лучшим танцором среди всех пилотов, Льюис Хэмилтон — лучшим певцом, а Шарль Леклер — самый модный гонщик серии.

Напомним, Феттель завершил карьеру в Формуле-1 в 2022 году. Свой последний сезон он закончил на 12-м месте в личном зачёте, выступая за «Астон Мартин». Также Себастьян четыре раза становился чемпионом мира Формулы-1 в составе «Ред Булл».