Феттель рассказал, кто из пилотов Формулы-1 лучше всех танцует и поёт
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Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель в разговоре с Red Bull Germany рассказал о необычных умениях некоторых пилотов Формулы-1.
По словам Феттеля, Кими Райкконен был человеком, который устраивал лучшие вечеринки во время своего пребывания в Формуле-1. Ландо Норрис является лучшим танцором среди всех пилотов, Льюис Хэмилтон — лучшим певцом, а Шарль Леклер — самый модный гонщик серии.
Напомним, Феттель завершил карьеру в Формуле-1 в 2022 году. Свой последний сезон он закончил на 12-м месте в личном зачёте, выступая за «Астон Мартин». Также Себастьян четыре раза становился чемпионом мира Формулы-1 в составе «Ред Булл».
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