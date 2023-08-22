Расписание трансляций Гран-при Нидерландов Формулы-1 2023 года

С 25 по 27 августа на автодроме «Зандворт» пройдёт Гран-при Нидерландов Формулы-1 — 14-й этап сезона-2023.
Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Также трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Формула-1 Гран-при Нидерландов — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 25 августа
13:30. Первая тренировка Гран-при Нидерландов Формулы-1.
17:00. Вторая тренировка Гран-при Нидерландов Формулы-1.
Суббота, 26 августа
12:30. Третья тренировка Гран-при Нидерландов Формулы-1.
16:00. Квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1.
Воскресенье, 27 августа
16:00. Гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1.
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