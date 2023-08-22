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Тео Пуршер проведёт две сессии за рулём «Альфа Ромео» в 2023 году

Тео Пуршер проведёт две сессии за рулём «Альфа Ромео» в 2023 году
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Французский пилот команды «АРТ», выступающей в Формуле-2, 20-летний Тео Пуршер поделился информацией о том, что примет учатие двух свободных практиках за рулём «Альфа Ромео» в сезоне-2023.

«Я проведу две свободные практики после Гран-при Италии в Монце, когда некоторое время не будет гонок Формулы-2. Эти заезды помогут мне познакомиться с новыми трассами и получить больше опыта за рулём болида Формулы-1. Не могу дождаться», — сказал Пуршер в интервью Auto Hebdo.

Тео Пуршер является вице-чемпионом Формулы-2 сезона-2022, уступив первое место бразильскому пилоту Фелипе Друговичу. В текущем сезоне Тео Пуршер лидирует в личном зачёте, опережая ближайшего преследователя Фредерика Вести на 12 очков по результатам 10 из 13 уикендов.

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