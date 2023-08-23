Зак Браун: к 1 января у «Макларена» уже будет всё, что нужно для победы в чемпионате мира

Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун рассказал о том, когда британская команда сможет побороться за победу в чемпионате.

«У нас больше нет тех пробелов, что были в последние пять лет. Отсутствие собственной аэродинамической трубы, симулятор 20-летней давности, отставание в технологиях CFD — это большие дыры. Но сейчас все компоненты у нас есть, и теперь пойдёт более тонкая настройка команды.

К 1 января у нас уже будет всё, что нужно для победы в чемпионате мира. У нас другое руководство, новая структура, и приходят новые специалисты. С чистого листа у нас всё начнётся в 2025 году, поскольку в работу Роб Маршалл и Дэвид Санчес включатся не раньше января 2024 года.

Наш болид для сезона-2024 разрабатывается уже сейчас, при этом в этом участвуют далеко не все наши специалисты. Дождёмся 2025 года, когда мы должны сделать большой шаг вперёд», — приводит слова Брауна Motorsport.