Маркус Эрикссон перешёл в команду «Андретти» серии IndyCar

Шведский экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон продолжит карьеру в серии IndyCar, однако с 2024 года будет выступать за команду «Андретти». Предыдущие четыре года Эрикссон выступал за «Ганасси», в составе которой выиграл четыре гонки, включая «500 миль Индианаполиса» в 2022-м.

В «Андретти» пока не назвали номер Эрикссона, а также титульного спонсора его машины, но, по слухам, Маркус заменит в команде Ромена Грожана. Однако официальной информации на этот счёт пока нет.

Маркус Эрикссон выступал в Формуле-1 с 2014 по 2018 год. Он провёл пять сезонов, представлял «Кэтерхэм» и «Заубер», а лучшим финишем Маркуса за это время стало восьмое место на Гран-при Австралии в 2015-м.

Покинув Ф-1, швед продолжил карьеру в IndyCar и сначала выступал за «Шмидт Петерсон» (сейчас — «Макларен»), а в 2020-м перебрался в «Ганасси», с которой и достиг своих главных на данный момент успехов.

В сезоне-2023, последнем для Маркуса за «Ганасси», за три этапа до конца сезона швед занимает шестое место и сохраняет теоретические шансы побороться с партнёром по команде Алексом Палоу за чемпионский титул. Однако для этого Эрикссону необходимо выиграть все оставшиеся гонки и квалификации при условии, что Палоу вообще не выйдет на старт.

Следующий этап серии IndyCar — заезд Bommarito Automotive Group 500 — пройдёт 27 августа. Это будет последняя овальная гонка года.