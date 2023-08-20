«Макларен» подаёт в суд на чемпиона IndyCar! Разбираем контрактный спор года

Команда «Макларен», выступающая не только в Формуле-1, но и в IndyCar, подала в суд на чемпиона американской серии Алекса Палоу. Испанец после года переговоров окончательно отказался от перехода в Уокинг, и теперь Зак Браун хочет вернуть потраченные, по его словам, деньги.

Разбираемся в главном контрактном споре года в автоспорте.

Между «Ганасси» и «Маклареном»

Эта сага началась в июле прошлого года, когда в «Ганасси» объявили о продлении контракта с Палоу на сезон-2023. Однако уже через несколько часов Алекс, к немалому удивлению паддока, заявил у себя в социальных сетях, что его цитата в пресс-релизе выдумана и своего согласия на рассылку такого сообщения он не давал.

Испанец также добавил, что уже говорил «Ганасси», что намерен покинуть команду. Более того, тут же выступил «Макларен», который объявил о контракте с Палоу, не уточнив, правда, о какой именно серии — Ф-1 или IndyCar — идёт речь. Не секрет, что Алекс очень хочет попасть в Ф-1 — и Зак Браун дал понять, что даст испанцу такой шанс. Чип Ганасси в ответ подал в суд.

Палоу в свободных заездах Гран-при США Ф-1 2022 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

Вскоре похожая ситуация возникла и в Ф-1 — в начале августа «Альпин» объявила о контракте с Оскаром Пиастри, но тот через социальные сети заявил, что не намерен выступать за французов в сезоне-2023. Стало ясно, что австралиец метит в «Макларен», и, когда через месяц комиссия ФИА по контрактам разрешила спор в пользу Уокинга, Зак Браун объявил о контракте с Пиастри. Для Палоу же места в команде Ф-1 уже не было.

Двумя неделями позже — в середине сентября — в США урегулировали спор «Макларена» и «Ганасси»: на сезон-2023 Палоу остался в команде Чипа. На этом история бы и заглохла, но, судя по всему, Зак Браун рассчитывал на переход Палоу в 2024 году. Гонщик же направил извещение, что больше планов работать с «Маклареном» у него нет.

Новые тяжбы

Именно это и стало для Брауна последней каплей. 11 августа Зак выступил перед командой и сообщил, что Палоу в Уокинге не будет, хотя испанцу, отметил он, уже выплатили аванс за сезон-2024. В тот же день он подал иск в суд — причём не только к гонщику, но и к «Ганасси». Юристы «Макларена» требуют вернуть деньги, потраченные на работу с испанцем, включая тесты за рулём устаревшей машины Ф-1.

Претензии Зака Брауна на самом деле выглядят небезосновательными. Так, выяснилось, что ещё в прошлом году, когда менеджмент Палоу общался с «Маклареном», судьба Алекса была не в его руках — его контракт с «Ганаси» предусматривал право команды на одностороннее продление до 1 сентября. В «Макларен» испанец хотел перейти ради шанса в Ф-1 — и, вероятно, верил, что Чип Ганасси отпустит его ради «Больших призов».

Зак Браун Фото: Dan Istitene/Getty Images

С другой стороны, как показывает хронология событий, за спиной у Палоу Зак Браун договаривался с Оскаром Пиастри — и можно предположить, что именно австралиец с самого начала был основным планом команды. То есть если Браун и обещал Палоу место в Ф-1, он по меньшей мере лукавил. И, вероятно, о праве «Ганасси» на пролонгирование контракта Зак не знал — иначе понимал бы бесперспективность попытки посадить Алекса в свою машину IndyCar.

По слухам, в контракте Палоу с «Ганасси» появился пункт о праве пилота уйти, если у него будут предложения из Ф-1, однако команда по-прежнему может в одностороннем порядке продлить соглашение в сентябре. То есть надежды Брауна увидеть Палоу в «Макларене» в 2024-м были так же несбыточны, как желание Алекса выступать в Ф-1. Обе стороны не были друг с другом до конца откровенны, и теперь суду разбираться, кто из них больше неправ.

Палоу идёт ко второму титулу

Палоу, судя по всему, никуда из «Ганасси» уходить не собирается, хотя формально его программа на будущий год ещё не объявлена. Сам гонщик тем временем полностью сосредоточен на концовке сезона, сообщает его менеджент. Алекс в этом году выступал выше всяких похвал и все 14 прошедших гонок завершил в топ-10 (семь из них — в топ-5).

Палоу впереди О’Уорда и Грожана на этапе IndyCar в Техасе Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

За три этапа до конца сезона Алекс на сто с лишним очков опережает Скотта Диксона и Джозефа Ньюгардена. Это примерно как 50 очков отрыва в Ф-1, так что теперь лишь чудо способно помочь преследователям Палоу. Следующий этап IndyCar пройдёт 27 августа на автодроме World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс, и это будет последняя овальная гонка года. После неё пилоты отправятся в Портленд, а затем — 10 сентября — на «Лагуна Секе» в Калифорнии состоится финал сезона.