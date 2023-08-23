Марко: преимущество «Ред Булл» — заслуга Макса, но «Феррари» и «Мерседес» разочаровали

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал пилота команды голландца Макса Ферстаппена ключевым фактором доминирования команды, а также выразил удивление тем, что соперники не усилили свои болиды по сравнению с прошлым сезоном.

«Наличие Макса Ферстаппена является ключевым фактором. Причина превосходства «Ред Булл» – скорость Ферстаппена, а не болид. Надо сравнить его с Серхио Пересом, который определённо входит в пятёрку самых быстрых гонщиков. В среднем Ферстаппен быстрее его на полсекунды, а иногда и больше, в квалификациях. В гонках ситуация не меняется.

Конечно, у нас очень хорошая машина, которую мы усовершенствовали по сравнению с прошлым годом. Наши соперники «Феррари» и «Мерседес» на удивление разочаровали. Они остались на том же уровне и до сих пор борются с самыми разными проблемами.

Наш болид – безусловно, самая универсальная и быстрая машина в пелотоне, но преимущество, иногда достигающее полминуты, на финише – это заслуга Ферстаппена», – приводит слова Марко Motorsport-Magazin.