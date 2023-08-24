«Макларен» предъявит Алексу Палоу иск в размере $ 20–30 млн

Испанский автогонщик Алекс Палоу, лидер личного зачёта IndyCar в сезоне-2023, может оказаться участником судебных тяжб с командой «Макларен», с которой, как сообщалось ранее, у Палоу был подписан контракт на сезон-2024.
Согласно сообщению источника Indianapolis Star, гонщик Chip Ganassi Racing недавно получил документы коммерческого суда Великобритании по двум делам, возбуждённым McLaren Racing Limited и McLaren Indy. Как сообщает источник, ущерб «Макларена» будет варьироваться от $ 20 млн до $ 30 млн. В эту сумму включён аванс за зарплату в 2024 году, а также расходы, понесённые в связи с инвестициями команды «Макларен» в Формуле-1, которая провела как минимум три частные сессии с Палоу в качестве тест-пилота и способствовала его дебюту в свободной практике на Гран-при США в октябре 2022 года.
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